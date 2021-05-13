Шоу Эллен Дедженерес закрывается после 19 лет в эфире

Телеведущая впервые задумалась о прекращении съемок программы в 2019 году. Она хочет заниматься кинопроектами и больше уделять внимания вопросам окружающей среды.

Американская телеведущая и стендап-комик Эллен ДеДженерес объявила о закрытии своего шоу. Она заявила, что 19 сезон станет последним.

Эллен ДеДженерес призналась, что задумалась о прекращении съемок программы еще в 2019 году, после выхода 16-го сезона. Однако тогда она согласилась продлить проект еще на три сезона.

Теперь телеведущая хочет сменить деятельность и начать заниматься кинопроектами. Кроме того, она хочет больше уделять внимания вопросам окружающей среды.

"Шоу Эллен ДеДженерес" – это американское дневнок ток-шоу, которое выходит в эфир с 8 сентября 2003 года. В настоящий момент у программы 61 премия "Эмми" и более 3 тысяч эпизодов, в которых снялись многие мировые знаменитости.

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Видео: Instagram / theellenshow