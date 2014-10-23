В этом году Довлатову исполнилось бы 80 лет.

В конце минувшей недели, с 3 по 5 сентября, петербуржцы отмечали день рождения писателя Сергея Довлатова и проводили традиционный тематический фестиваль "День Д". Первый уик-энд сентября запомнился горожанам не только литературной улицей, памятником собаке и чемоданами с яблоками, но также визитом полиции и задержании участников фестиваля. Piter.TV рассказывает обо всем, что произошло в "День Д".

С утра 3 сентября преобразилась улица Рубинштейна, где Сергей Довлатов прожил почти всю жизнь – вдоль домов расставили и развесили таблички с цитатами писателя, разложили чемоданы, полные яблок с городских яблонь.

По словам организаторов, в начале осени с деревьев падают яблоки, эти фрукты и укрепились в качестве ассоциации с писателем и его днем рождения. Также у памятника Довлатову появились сезонные цветы, ленинградские конфеты и рюмка водки. Рядом с бронзовым хозяином установили временный памятник любимой собаке Довлатова, фокстерьеру Глаше.

Чуть позже поклонникам писателя показали его отремонтированную комнату в коммуналке дома №23 – теперь помещение служит музеем советского быта и встречает экскурсантов. Правда, от быта самого писателя здесь остались только карниз, изразцовая печь и паркет. В порядок квартиру литератора привел энтузиаст Иван Эйхенбаум.

Вечером в пятницу состоялся литературный вечер из нескольких частей в Доме Книги. Сначала поклонники творчества Довлатова слушали одного из авторов книги про три города писателя (Лениград – Таллин – Нью-Йорк), а самые пытливые остались поиграть в "Что? Где? Когда?" – викторину по творчеству виновника торжества.

Ведущим игры стал участник легендарного телевизионного клуба Алексей Блинов.

Это наш общий ленинградский код. Мы все любим Сергея Донатовича, мы все понимаем друг друга, можем цитировать, перебрасываться фразами. Это такие вещи, которые создают культурный ландшафт – заявила организатор фестиваля Анастасия Принцева.

В субботу, 4 сентября, фестивальной программе не дали состояться в полном масштабе: петербуржцы увидели только рождение граффити с Довлатовым под мостом Бетанкура, со стороны Петровского проспекта. Работу на легальной стене затеяли уличные художники Миша Верт и Стас Багс.

В это время в сквере на Загородном проспекте провели субботник и установили стальную доску с вырезанным силуэтом Глаши, более крупный дубликат фигурки которой уже запомнился людям у памятника Довлатову. Работа Вячеслава Бухаева, к слову, еще не прошла все согласования с администрацией.

Вечером субботы неожиданно "отключился" открытый микрофон в сквере – чтение довлатовских произведений прервала полиция. Правоохранители увезли в отдел организатора фестиваля Анастасию Принцеву и нескольких координаторов, им вменили организацию массового пребывания граждан в публичных местах, что повлекло нарушение общественного порядка.

Парой часов позже всех задержанных отпустили, но теперь им грозит штраф или 15 суток административного ареста. В разговоре с "Фонтанкой" Принцева сетовала, что не организовывала субботник, на котором ее задержали. Девушка была приглашенным гостем и просто выступила у микрофона с приветствием.

В воскресенье, 5 сентября, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что задержания были связаны исключительно с коронавирусными ограничениями. Чиновник напомнил, что в городе нельзя проводить несогласованные мероприятия численностью более 75 человек. Организаторы же не подали заявку о проведении "Дня Д" в комитет по культуре, заметил Пиотровский. Принцева же рассказывала, что вовсе отказалась от проведения фестиваля в былом масштабе из-за ограничений и отозвала заявку на уличный праздник.

Из-за визита полиции 4 сентября не состоялся парад фокстерьеров, хотя собак уже привели в сквер хозяева. После задержания организаторов горожане немного почитали у микрофона и начали расходиться.

Вероятно, больше двух фокстерьеров в одном месте собирать нельзя. Приехала полиция и забрала организаторов. Сюжет для довлатовского рассказа – написал на своей странице в Facebook писатель-фантаст Андрей Столяров.

За "Днем Д" следили Арина Мифтахутдинова, Людмила Тимофеева, Мария Поликарпова и Дарья Абуталипова, Piter.tv