Полиция отпустила задержанных участников фестиваля "День Д", посвященного Довлатову

На директора акции составили протокол за организацию массового одновременного пребывания людей в общественном месте и нарушение общественного порядка.

Директора фестиваля "День Д" Анастасию Принцеву и двух координаторов проекта полицейские отпустили из отдела вечером 4 сентября. Им вменили статью 20.2.2 КоАП - "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Теперь им грозит штраф до 20 тыс. рублей или 15 суток административного ареста. Третий вариант санкции - обязательные работы. Об этом сообщили в Telegram-канала "ОВД Инфо".

Напомним, что в полицию с акции "День Д" директор проекта и ее коллеги отправились из сквера на Загородном проспекте, где открывали памятник любимой собаке Довлатова - фокстерьеру Глаше.

Ранее на Piter.tv: на фестивале "День Д" показали обновленную комнату Довлатова.

Фото: Piter.tv