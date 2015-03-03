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Полиция отпустила задержанных участников фестиваля "День Д", посвященного Довлатову
Сегодня, 8:06
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Полиция отпустила задержанных участников фестиваля "День Д", посвященного Довлатову

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На директора акции составили протокол за организацию массового одновременного пребывания людей в общественном месте и нарушение общественного порядка.

Директора фестиваля "День Д" Анастасию Принцеву и двух координаторов проекта полицейские отпустили из отдела вечером 4 сентября. Им вменили статью 20.2.2 КоАП - "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Теперь им грозит штраф до 20 тыс. рублей или 15 суток административного ареста. Третий вариант санкции - обязательные работы. Об этом сообщили в Telegram-канала "ОВД Инфо". 

Напомним, что в полицию с акции "День Д" директор проекта и ее коллеги отправились из сквера на Загородном проспекте, где открывали памятник любимой собаке Довлатова - фокстерьеру Глаше. 

Ранее на Piter.tv: на фестивале "День Д" показали обновленную комнату Довлатова.

Фото: Piter.tv

 

Теги: анастасия принцева, день д, задержания, фестиваль довлатова
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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