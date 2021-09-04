На фестивале “День Д” показали обновленную комнату Довлатова

Раньше жилье писателя было в запущенном состоянии, но новый арендатор занялся помещением.

В пятницу, 3 сентября, в Петербурге стартовал фестиваль памяти Сергея Довлатова "День Д". Горожанам показали отремонтированную комнату писателя на улице Рубинштейна, 23. Корреспонденты Piter.tv побывали в коммунальной квартире литератора и узнали, как изменился родной дом писателя с 2020 года.

По словам руководителя фестиваля "День Д" Анастасии Принцевой, теперь комната в коммунальной квартире превратилась в музей советского быта. Здесь собраны предметы, окружавшие людей в те годы. Мебель и технику купил новый арендатор помещения музеолог Иван Эйхенбаум. От Довлатова здесь остались лишь старый паркет, карниз и изразцовая печь, которая находится в рабочем состоянии.

Еще прошлой зимой комната кишела тараканами. Никакого убранства здесь не было. Все нуждалось в реставрации. Арендатор и энтузиаст Иван Эйхенбаум привел квартиру в порядок за год. И теперь здесь молодой человек проводит индивидуальные экскурсии и фотосессии. Жить в комнате он не планирует.

Я обожаю старый фонд. Очень долго думал о том, что хочу снять комнату и сделать историческое пространство, обставленное старинной мебелью. Я до этого снимал другую комнату на Рубинштейна. А потом через знакомых узнал, что могу снять комнату Довлатова. И не отказался от такой возможности. Иван Эйхенбаум, энтузиаст, арендатор

Чтобы попасть в коммунальную квартиру, где жил писатель, нужно списаться с Иваном в социальных сетях. Он расскажет о месте и предметах быта, которые искал на блошиных рынках города.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербурге откроют памятник собаке Сергея Довлатова.

Материал подготовили Мария Поликарпова и Дарья Абуталипова.