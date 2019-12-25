Борис Пиотровский прокомментировал задержания на фестивале "День Д"

По словам вице-губернатора, с Принцевой все в порядке, она уже покинула отделение полиции.

В воскресенье, 5 сентября, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что задержание Анастасии Принцевой, организатора фестиваля "День Д", связаны с коронавирусными ограничениями. Об этом он написал в своей Telegram.

Пиотровский отметил, что несогласованные мероприятия численностью свыше 75 человек запрещены из-за коронавирусных ограничений. Организаторы должны отправлять соответствующую заявку в комитет по культуре.

По словам вице-губернатора, с Принцевой все в порядке, она уже покинула отделение полиции.

Напомним, на Загородном проспекте появился памятник собаке Сергея Довлатова – фокстерьеру Глаше. На его открытии организатор праздника отправилась в отделении полиции.

В Петербурге стартовал ежегодный фестиваль "День Д". Улица Рубинштейна, на которой жил Довлатов почти всю жизнь, превратилась в литературную. Здесь появились таблички с цитатами писателя.

Фото: Вконтакте / Борис Пиотровский