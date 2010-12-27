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Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Сегодня, 13:42
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lesjasap

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

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В номинации награда отдана троим исследователям.

Нобелевскую премию по экономике в 2019 году получили три лауреата. Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер отмечены за борьбу с бедностью. Имена победителей опубликовали в Twitter сотрудники шведской королевской академии.

Всего за два десятилетия их новый экспериментальный подход изменил экономику развивающихся стран, которая в настоящее время является процветающей областью исследований

говорят представители премии

Француженке, индийцу и американцу присудили награду за "экспериментальный подход". Их исследования изменили подход к экономике в развивающихся странах и снизили глобальный уровень бедности. Благодаря подходу ученых, проблему удалось поделить на мелкие задачи, которые можно эффективно решать. Среди подобного можно выделить методы по улучшению здоровья несовершеннолетних.

Напомним, что в 2018 году Нобелевскую премию в данной сфере получили Вильям Нордхаус и Пол Ромер

Ранее Piter.tv писал о том, что Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер Эфиопии Абия Ахмед Али.

Фото: Twitter/The Nobel Prize

Видео: YouTube/
 

Теги: бедность, бездомные, нобелевская преми, экономика
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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