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В Лондоне опубликовали лонг-лист Букеровской премии
Сегодня, 16:17
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nastya960

В Лондоне опубликовали лонг-лист Букеровской премии

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Шорт-лист, в который войдут только шесть произведений, опубликуют 3 сентября.

Список соискателей Букеровской присуждаемой в области литературы на английском языке опубликовали в Лондоне. Имя победителя назовут 14 октября. За победу поборются 13 писателей и писательниц из Великобритании, Канады, Ирландии, США, Мексики, Нигерии.

В длинный список попали Эллман с романом Ducks, Newburyport, Салман Рушди (Quichotte), Маргарет Этвуд (The Testaments), Джанет Уинтерсон (Frankissstein) и другие.

Шорт-лист, в который войдут только шесть произведений, опубликуют 3 сентября. Каждый из попавших в него авторов получит £2,5 тыс. и специальное издание своей книги.

Ранее американец получил российский паспорт после перевода стихов Пушкина .

Фото: pixabay 

Теги: букеровская премия, литература, лонг-лист
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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