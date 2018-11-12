В Лондоне опубликовали лонг-лист Букеровской премии

Шорт-лист, в который войдут только шесть произведений, опубликуют 3 сентября.

Список соискателей Букеровской присуждаемой в области литературы на английском языке опубликовали в Лондоне. Имя победителя назовут 14 октября. За победу поборются 13 писателей и писательниц из Великобритании, Канады, Ирландии, США, Мексики, Нигерии.

В длинный список попали Эллман с романом Ducks, Newburyport, Салман Рушди (Quichotte), Маргарет Этвуд (The Testaments), Джанет Уинтерсон (Frankissstein) и другие.

Шорт-лист, в который войдут только шесть произведений, опубликуют 3 сентября. Каждый из попавших в него авторов получит £2,5 тыс. и специальное издание своей книги.

Ранее американец получил российский паспорт после перевода стихов Пушкина .

Фото: pixabay