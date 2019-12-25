Ученые рассказали, как вирус может вызвать диарею и тошноту.

Объяснены нетипичные симптомы коронавируса. Об этом рассказала международная группа ученых в публикации для издания Science. В рамках работы исследователи создали органоид на основе стволовых клеток взрослого человека. Его заразили COVID-19. После инфицирования стало понятно, что коронавирус может связываться с эпителиальными клетками кишечника.

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Ученые пояснили, что инфекция использует рецептор ACE2 для проникновения в клетки организма. ACE2 применяется для "нападения" на клеточные ткани легких. Созданный учеными организм получил возможность генерировать иммунный ответ на наличие вируса.

Даже при низком уровне ACE2 коронавирус может попасть в организм человека. Если инфекция повреждает кишечник, то это вызывает у пациента тошноту, расстройство ЖКТ, диарею. Однако эти признаки наблюдаются лишь у небольшой части зараженных. На данный момент ученые не могут назвать концентрацию COVID-19, которая вызывает подобные симптомы.

Врач определил "похмельные" симптомы коронавируса.