Врач определил "похмельные" симптомы коронавируса

О ранних симптомах заболевания телеканалу "Звезда" сообщил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что у коронавируса могут быть ранние "похмельные" симптомы.

В комментарии телеканалу "Звезда" он заявил, что человек, не принимавший накануне алкогольные напитки, утром может ощущать ощущение похмелья – утомляемость, слабость, ломка, боль в глазах и температура тела выше обычного. Подобные симптомы могут ощущаться через 2-3 дня заболевания.

Врач добавил, что потом инфекция "опускается" в организме человека до трахеи, после чего у него меняется голос и появляются признаки удушья. Без лечения за этим следует поражение бронхов и легких. Этот процесс сопровождается спазмами и нехваткой воздуха, рассказал Зайцев.

Эксперт рекомендует обращаться за медицинской помощью при малейшем подозрении на COVID-19.

Отметим, что в России на утро 3 мая зафиксировано 10 633 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным ИЦК, прирост составил 8,6%.

Видео: стопкоронавирус.рф / YouTube