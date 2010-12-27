Подсудимые в ходе заседания заявляли, что они против продления сроков ареста.

В среду, 30 октября, стало известно, что фигурантам по делу о теракте в петербургском метро продлили арест. Об этом сообщает 78.ru.

Обвиняемые останутся в СИЗО до 12 февраля 2020 года. При этом на заседании подсудимые заявляли, что они против продления сроков ареста.

"Суд признает обоснованность ходатайства гособвинения. Несколько фигурантов не имеют постоянного места жительства в РФ, могут скрыться от суда и продолжить заниматься преступной деятельностью", —сказано в сообщении.

Теракт в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года. Расследование дела до сих пор продолжается, есть 11 обвиняемых, свою вину фигуранты не признают. На заседании, которое прошло 10 июля 2019 года, Шохисте Каримовой стало плохо.

Ранее свидетель по делу о теракте в метро Петербурга заявил, что он хотел взорвать военный корабль.

Фото:Piter.TV