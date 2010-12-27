Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга хотел взорвать военный корабль

Турдиев с октября 2015 года проходил подготовку как боевик в лагере террористов в Сирии.

В среду, 23 октября, Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге заслушал показания свидетеля по делу о теракте в метро города на Неве. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кк оказалось, Турдиев с октября 2015 года проходил подготовку как боевик в лагере террористов в Сирии.

После обучения меня, Джалилова и еще несколько человек начали готовить как террористов-смертников, которые должны по указанию главарей организации выехать в любую страну, подготовиться и совершить теракт. Насколько я знаю, Джалилова отправили в Идлиб. Где именно он должен был совершить самоподрыв, я не знаю сказано в сообщении

Теракт в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года. Расследование дела до сих пор продолжается, есть 11 обвиняемых, свою вину фигуранты не признают. На заседании, которое прошло 10 июля 2019 года, Шохисте Каримовой стало плохо.

Ранее мы сообщали о том, что суд отклонил иск ОНК Петербурга к руководству "Крестов".

Фото:Piter.tv