Обвиняемый по делу "Крокуса" попытался лишить себя жизни

Речь идет о единственном подозреваемом, признавшемся в преступлении.

Обвиняемый по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Джабраил Аушев, который на территории России внесен в перечень террористов и экстремистов от Росфинмониторинга, попытался совершить суицид в СИЗО "Матросская тишина". Соответствующее заявление сделали журналисты в Telegram-канале Mash со ссылкой на собственный источник. Согласно информации от данного издания, мужчина совершил подобную попытку лишить себя жизни еще в ноябре 2025 года.

Напомним, что данный фигурант расследования стал единственным из подозреваемых в преступлении в красногорском концертном зале Московской области, кто написал явку с повинной. Мужчина сознался в криминальных эпизодах. Сейчас государственное обвинение считает подозреваемого причастным к продаже автомата исполнителям террористического акта

