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Обвинение журналисту "Медузы" Голунову может быть предъявлено в субботу
Сегодня, 19:54
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IRINA_CHALKINA

Обвинение журналисту "Медузы" Голунову может быть предъявлено в субботу

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Московское следствие намерено взять смывы с рук журналиста и остричь ногти для проведения экспертизы.

Обвинение журналисту "Медузы" Голунову может быть предъявлено в субботу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

В данный момент московское следствие намерено взять смывы с рук журналиста и остричь ногти для проведения экспертизы.

Они долго отказывались это делать, но после наших многочисленных требований они согласились провести это следственное действие

заявил адвокат

Голунов отрицает причастность к распространению наркотиков.

Напомним, что сегодня в Москве задержали журналиста отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова. В полиции сообщили, что при личном осмотре у Голунова обнаружили 4г запрещенного вещества. Задержание произошло около станции метро "Цветной бульвар". В квартире журналиста провели обыск и обнаружили еще один сверток. Органы подозревают его в сбыте наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге и в Москве начались одиночные пикеты журналистов в поддержку коллеги. 

Ранее мы сообщали о том, что Симоньян госпитализировали после встречи с Любовью Соболь.

Фото:sotavision/youtube

Теги: голунов, журналист голунов, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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