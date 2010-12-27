Обвинение журналисту "Медузы" Голунову может быть предъявлено в субботу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
В данный момент московское следствие намерено взять смывы с рук журналиста и остричь ногти для проведения экспертизы.
Они долго отказывались это делать, но после наших многочисленных требований они согласились провести это следственное действие
заявил адвокат
Голунов отрицает причастность к распространению наркотиков.
Напомним, что сегодня в Москве задержали журналиста отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова. В полиции сообщили, что при личном осмотре у Голунова обнаружили 4г запрещенного вещества. Задержание произошло около станции метро "Цветной бульвар". В квартире журналиста провели обыск и обнаружили еще один сверток. Органы подозревают его в сбыте наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
В Петербурге и в Москве начались одиночные пикеты журналистов в поддержку коллеги.
Ранее мы сообщали о том, что Симоньян госпитализировали после встречи с Любовью Соболь.
Фото:sotavision/youtube
Обсуждение ( 0 )