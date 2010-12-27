Московское следствие намерено взять смывы с рук журналиста и остричь ногти для проведения экспертизы.

Обвинение журналисту "Медузы" Голунову может быть предъявлено в субботу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

В данный момент московское следствие намерено взять смывы с рук журналиста и остричь ногти для проведения экспертизы.

Они долго отказывались это делать, но после наших многочисленных требований они согласились провести это следственное действие заявил адвокат

Голунов отрицает причастность к распространению наркотиков.

Напомним, что сегодня в Москве задержали журналиста отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова. В полиции сообщили, что при личном осмотре у Голунова обнаружили 4г запрещенного вещества. Задержание произошло около станции метро "Цветной бульвар". В квартире журналиста провели обыск и обнаружили еще один сверток. Органы подозревают его в сбыте наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге и в Москве начались одиночные пикеты журналистов в поддержку коллеги.

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Фото:sotavision/youtube