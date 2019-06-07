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"Соболь – это животное": Симоньян госпитализировали после встречи с Любовью Соболь

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Сторонница Навального Любовь Соболь преследовала Симоньян с настойчивой просьбой дать комментарий относительно Собянина.

Главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента со сторонницей Алексея Навального Любовью Соболь в редакции радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщает  RT.

Симоньян пришла на передачу в редакцию радиостанции "Эхо Москвы", где у входа ее уже ждала Соболь с включенной камерой. Девушка стала настойчиво просить дать комментарий относительно появившейся информации о том, что мэр столицы Сергей Собянин якобы "раздает квартиры в Москве своим подчиненным".

Главред RT отказалась отвечать, сославшись на то, что об интервью нужно договаривать с пресс-службой заранее. Маргарита Симоньян попыталась уйти, но Соболь продолжала преследовать ее с настойчивыми просьбами. Симоньян обратилась к сотрудникам редакции, чтобы они ее изолировали от этой девушки, так как в ее положении нельзя нервничать. Сотрудники отвели беременную Симоньян в кабинет Венедиктова, откуда ее позже госпитализировали.

На своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала: 

Ранее главой петербургского штаба Навального стала смазливая инстаграмщица.

Скриншот: Facebook/ Мария Захарова; Facebook/ Margarita Simonyan
Видео: ВК/ Любовь Соболь

 

 

 

Теги: любовь соболь, маргарита симоньян, навальный, эхо москвы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 5 )

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Аноним
Сегодня 11:25

Любовь Соболь-ведьма. Любовь Соболь-подлый человек, если из-за американо-навальных денег приставала с провокационными вопросами к беременной

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:33

Нормально спросила,могла бы нормально и ответить,да или нет! Ведь молчание-ПРАВДА

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Аноним
Сегодня 10:58

вообще зажрались а слова захаровой просто жесть

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:07

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Аноним
Сегодня 9:52

всего то и нужно было-снять корону   и сказать правду....вообще беременность штука сложная-нервы,перепады настроения,токсикозы...лучше дома сидеть

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Аноним
Сегодня 11:16

Посадить пора Навального и его шайку. Достали убогие! 

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Аноним
Сегодня 8:31

Беременность это не болезнь, можно было спокойно ответить, а не бегать по коридору и прятаться... 

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