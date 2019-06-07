"Соболь – это животное": Симоньян госпитализировали после встречи с Любовью Соболь

Главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента со сторонницей Алексея Навального Любовью Соболь в редакции радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщает RT.
Симоньян пришла на передачу в редакцию радиостанции "Эхо Москвы", где у входа ее уже ждала Соболь с включенной камерой. Девушка стала настойчиво просить дать комментарий относительно появившейся информации о том, что мэр столицы Сергей Собянин якобы "раздает квартиры в Москве своим подчиненным".
Главред RT отказалась отвечать, сославшись на то, что об интервью нужно договаривать с пресс-службой заранее. Маргарита Симоньян попыталась уйти, но Соболь продолжала преследовать ее с настойчивыми просьбами. Симоньян обратилась к сотрудникам редакции, чтобы они ее изолировали от этой девушки, так как в ее положении нельзя нервничать. Сотрудники отвели беременную Симоньян в кабинет Венедиктова, откуда ее позже госпитализировали.
На своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала:
Ранее главой петербургского штаба Навального стала смазливая инстаграмщица.
Скриншот: Facebook/ Мария Захарова; Facebook/ Margarita Simonyan
Видео: ВК/ Любовь Соболь
Обсуждение ( 5 )
Любовь Соболь-ведьма. Любовь Соболь-подлый человек, если из-за американо-навальных денег приставала с провокационными вопросами к беременной
Нормально спросила,могла бы нормально и ответить,да или нет! Ведь молчание-ПРАВДА
вообще зажрались а слова захаровой просто жесть
X
всего то и нужно было-снять корону и сказать правду....вообще беременность штука сложная-нервы,перепады настроения,токсикозы...лучше дома сидеть
Посадить пора Навального и его шайку. Достали убогие!
Беременность это не болезнь, можно было спокойно ответить, а не бегать по коридору и прятаться...