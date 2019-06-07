"Соболь – это животное": Симоньян госпитализировали после встречи с Любовью Соболь

Сторонница Навального Любовь Соболь преследовала Симоньян с настойчивой просьбой дать комментарий относительно Собянина.

Главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента со сторонницей Алексея Навального Любовью Соболь в редакции радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщает RT.

Симоньян пришла на передачу в редакцию радиостанции "Эхо Москвы", где у входа ее уже ждала Соболь с включенной камерой. Девушка стала настойчиво просить дать комментарий относительно появившейся информации о том, что мэр столицы Сергей Собянин якобы "раздает квартиры в Москве своим подчиненным".

Главред RT отказалась отвечать, сославшись на то, что об интервью нужно договаривать с пресс-службой заранее. Маргарита Симоньян попыталась уйти, но Соболь продолжала преследовать ее с настойчивыми просьбами. Симоньян обратилась к сотрудникам редакции, чтобы они ее изолировали от этой девушки, так как в ее положении нельзя нервничать. Сотрудники отвели беременную Симоньян в кабинет Венедиктова, откуда ее позже госпитализировали.

На своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала:

Ранее главой петербургского штаба Навального стала смазливая инстаграмщица.

Скриншот: Facebook/ Мария Захарова; Facebook/ Margarita Simonyan

Видео: ВК/ Любовь Соболь