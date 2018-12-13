Смазливая инстаграмщица стала главой петербургского штаба Навального

Сотрудники штаба недовольны выбором руководителя.

Российский политик и общественный деятель Алексей Навальный, который возглавляет "Фонд борьбы с коррупцией", сделал главой петербургского штаба девушку из своего ближайшего окружения. Об этом сообщает Telegram-канал "Люди и звери".

По данным СМИ, Ольга Гусева является любовницей друга и соратника Навального — Ивана Жданова. В социальных сетях она не стесняется публиковать откровенные фотографии в купальнике.

Стоит отметить, что сотрудники петербургского штаба ФБК недовольны выбором Навального. Знакомые с ситуацией люди пишут в Telegram, что Гусева сосредоточила в своих руках всю власть и избавилась от старого коллектива.

Ранее мы писали, что Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа.

Фото: Instagram / gusevaolyaa