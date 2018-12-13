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alexandra08
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Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа

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В книге несколько сюжетных линий, и одна из них связана с оппозицией.

Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа Льва Гурского "Корвус Коракс" . Об этом сообщил сам писатель в интервью "Эхо Москвы".

Действие романа будет происходить в Москве 2019 года. Герои станут обитателями общества, в котором пользуются технологии первой половины позапрошлого века. В книге несколько сюжетных линий, и одна из них связана с оппозицией.

 Я попытался представить: как бы эти люди осуществляли свою деятельность без YouTube, без соцсетей, без мобильной связи, на уровне технологий описываемого мной мира.

Лев Гурский, писатель.

Гурский также рассказал, что у других героев в его романе (Лёли Горностай, Мити Верховцева, капитана Бурова)  - "есть вполне конкретные прототипы". Напомним, презентация книги пройдет в Москве 22 мая в Сахаровском центре.

Видео: канал Алексея Навального \ Youtube.

Теги: алексей навальный, лев гурский, навальный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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