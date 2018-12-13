В книге несколько сюжетных линий, и одна из них связана с оппозицией.

Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа Льва Гурского "Корвус Коракс" . Об этом сообщил сам писатель в интервью "Эхо Москвы".

Действие романа будет происходить в Москве 2019 года. Герои станут обитателями общества, в котором пользуются технологии первой половины позапрошлого века. В книге несколько сюжетных линий, и одна из них связана с оппозицией.

Я попытался представить: как бы эти люди осуществляли свою деятельность без YouTube, без соцсетей, без мобильной связи, на уровне технологий описываемого мной мира. Лев Гурский, писатель.

Гурский также рассказал, что у других героев в его романе (Лёли Горностай, Мити Верховцева, капитана Бурова) - "есть вполне конкретные прототипы". Напомним, презентация книги пройдет в Москве 22 мая в Сахаровском центре.

Видео: канал Алексея Навального \ Youtube.