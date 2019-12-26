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Алексея Навального задержали во время обысков в ФБК

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Подробности выясняются.

Алексея Навального задержали во время обысков в ФБК. Об этом заявила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем Twitter. Ранее Леонид Волков написал о том, что в офис организации ломятся сотрудники ФСБ. Они заклеили камеры наблюдения, а после начали распиливать входную дверь.

Ну и настроение перед Новым годом максимально испортить. Как же упустить такую возможность!

прокомментировал активист

Войдя внутрь, оперативники силой заставили уйти с собой Алексея Навального. Политик не сопротивлялся действиями представителей закона. Остальных членов ФБК на данный момент отпустили по домам. Сейчас в помещении остались только юристы, которые следят за проведением обыска. Они выясняют подробности произошедшего.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском.

Фото: Twitter/Кира Ярмыш

Видео: Instagram/navalny

Теги: алексей навальный, задержание, фбк, фонд борьбы с коррупцией
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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