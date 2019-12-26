В этот момент члены организации проводили заседание.

В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском. Об этом сообщил Леонид Волков при помощи своего аккаунта в Twitter. Мужчина рассказал подробности "Медузе".

По словам оппозиционера, это произошло днем 26 декабря прямо во время собрания/ В офисе организации в момент обыска находились около 40 человек. Волков предположил, что время оперативных мероприятий выбрано не случайно. Он добавил, что из большего количества людей "можно отжать как можно больше техники"

Напомним, что с августа 2019 года против ФБК ведется расследование по статье об отмывании денег. Уголовным делом занимается Следственный комитет России.

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудника ФБК Навального нашли на Новой Земле. Там находится армейская часть.

Фото: Кира Ярмыш

Видео: YouTube/NewSoldat