Сотрудника ФБК Навального нашли на Новой Земле. Там находится армейская часть

Во вторник, 24 декабря, прояснилась информация о местонахождении сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова. Ранее о его пропаже сообщали юристы фонда и пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Основатель ФБК Алексей Навальный сообщил у себя в Twitter-аккаунте, что после обыска Шаведдинов оказался в воинской части на Новой Земле, при этом его перевезли на нескольких самолетах. Политик отметил, что его сотрудник оказался без сим-карты, а у него дома выломали дверь.
До этого Мосгорсуд утвердил решение Савеловского суда, который ранее признал Шаведдинова годным к воинской службе.
Ранее мы сообщали о том, что в Нью-Йорке исчезла табличка о журналистке из расследования Навального.
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