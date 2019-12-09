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Alena_Zinovieva
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В Нью-Йорке исчезла табличка о журналистке из расследования Навального

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Табличка висела в Центральном парке города.

Из Центрального парка в Нью-Йорке исчезла табличка, посвященная российской журналистке Наили Аскер-Заде и ее возлюбленному, госбанкиру из ВТБ Андрею Костину. Это произошло после расследования Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Об этом оппозиционер написал в своем  Instagram.

Напомним, на табличке было написано: "Андрей Костин, не забывай, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя, Наиля. 2015". Навальный задался вопросами: "Кто мог решиться на такой беспрецедентный шаг?" и "Чья безжалостная рука держала отвертку?". В итоге он заключил, что Наиля будет "горько плакать", однако "не из-за 25 тысячах долларов, украденных у россиян", а о прекрасном символе.

Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 млрд рублей. Сама телеведущая ответила, что заказала у главы ФБК  нативную рекламу.

Ранее Навальный рассказал о бизнес-джете за $50 млн, на котором летает жена Медведева.

Видео: Instagram / navalny

Теги: алексей навальный, наиля аскер-заде, фбк
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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Сегодня 17:22

Любви все возрасты покорны, но причем здесь мы-налогоплательщики?

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