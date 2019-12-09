В Нью-Йорке исчезла табличка о журналистке из расследования Навального

Табличка висела в Центральном парке города.

Из Центрального парка в Нью-Йорке исчезла табличка, посвященная российской журналистке Наили Аскер-Заде и ее возлюбленному, госбанкиру из ВТБ Андрею Костину. Это произошло после расследования Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Об этом оппозиционер написал в своем Instagram.

Напомним, на табличке было написано: "Андрей Костин, не забывай, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя, Наиля. 2015". Навальный задался вопросами: "Кто мог решиться на такой беспрецедентный шаг?" и "Чья безжалостная рука держала отвертку?". В итоге он заключил, что Наиля будет "горько плакать", однако "не из-за 25 тысячах долларов, украденных у россиян", а о прекрасном символе.

Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 млрд рублей. Сама телеведущая ответила, что заказала у главы ФБК нативную рекламу.

Ранее Навальный рассказал о бизнес-джете за $50 млн, на котором летает жена Медведева.

Видео: Instagram / navalny