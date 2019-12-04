  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 23:09
98
Rybka123
Код вставки плеера

Навальный рассказа бизнес-джете за $50 млн, на котором летает жена Медведева

0 0

Официально Медведева не работает и не имеет дохода.

Фонд борьбы с коррупцией во главе с Алексеем Навальным нашел у жены Дмитрия Медведева Светланы личный самолет стоимостью $50 млн. Ролик расследования был опубликован на официальном YouTube-канале ФБК.

Согласно информации Фонда лайнер принадлежал офшору госбанка ВТБ. Его замечали во всех городах, которые посещала Светлана Медведева последние четыре года. 

Отметим, что супруга премьер-министра является безработной. Официальный оклад главы Кабинета министров составляет 800 тысяч рублей в месяц.

Видео: YouTube / Алексей Навальный

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии