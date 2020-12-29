Суд в Москве арестовал адвоката Гильманова за неповиновение полиции

Симоновский суд в Москве арестовал адвоката Мансура Гильманова за неповиновение полиции. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал защитник фигуранта дела Леонид Соловьев. По данным юриста, его подзащитный проведет в заключении пять суток. Арест мужчина будет отбывать в специальном приемнике.
Суд избрал Мансуру Гильманову пять суток административного ареста
Леонид Соловьев, адвокат Мансура Гильманова
Ранее Гильманова задержали в отделении полиции "Нагатинский затон". Известно, что тот прибыл в участок, чтобы навестить задержанного ранее юриста Владлена Лося. В отношении Гильманова оперативники составили протокол по статье 19.3 КоАП.
Напомним, что Мансур Гильманов работает вместе с Фондом борьбы с коррупцией. Эта организация входит в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. ФБК включен туда Министерством юстиции России.
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Фото: Piter.tv
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