Суд в Москве арестовал адвоката Гильманова за неповиновение полиции

Юрист проведет пять суток в спецприемнике.

Симоновский суд в Москве арестовал адвоката Мансура Гильманова за неповиновение полиции. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал защитник фигуранта дела Леонид Соловьев. По данным юриста, его подзащитный проведет в заключении пять суток. Арест мужчина будет отбывать в специальном приемнике.

Суд избрал Мансуру Гильманову пять суток административного ареста Леонид Соловьев, адвокат Мансура Гильманова

Ранее Гильманова задержали в отделении полиции "Нагатинский затон". Известно, что тот прибыл в участок, чтобы навестить задержанного ранее юриста Владлена Лося. В отношении Гильманова оперативники составили протокол по статье 19.3 КоАП.

Напомним, что Мансур Гильманов работает вместе с Фондом борьбы с коррупцией. Эта организация входит в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. ФБК включен туда Министерством юстиции России.

В ФРГ приняли к сведению призыв ЕП по "Северному потоку - 2" и Навальному.

Фото: Piter.tv