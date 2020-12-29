В ФРГ приняли к сведению призыв ЕП по "Северному потоку - 2" и Навальному

В ФРГ заявили, что приняли к сведению призыв Европарламента по "Северному потоку - 2" и ситуации с арестом Алексея Навального. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. В четверг 21 января на заседании в Брюсселе европейские депутаты приняли соответствующую резолюцию.
Канцлер вчера говорила на эту тему, добавить к этому нечего...Решение Европарламента мы приняли к сведению
Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии
ЕП требует от России освободить задержанного в Москве оппозиционера Алексея Навального, а также заявили о необходимости блокирования реализации проекта по газопроводу "Северный поток-2" и ужесточения антироссийских ограничений в целом. Депутаты призвали к введению санкций против "пропагандистов", олигархов, членов их семей и лиц и организаций, причастных к задержанию общественного деятеля.
Глава Евросовета обсудил с Путиным арест Навального.
Фото: Pixabay.com
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