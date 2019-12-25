Event Horizon Telescope помог ученым подтвердить положения физической теории.

Общую теорию относительности Эйнштейна проверили с помощью черной дыры. Об этом рассказали физики, использовавшие Event Horizon Telescope. Ученые ограничили диапазон альтернативных теорий гравитации в сотни раз. Этого удалось достичь благодаря анализу первого в мире снимка, на котором показана тень от черной дыры. Она представляет из себя темную область, окруженную кольцом света.

Установлено, что размер тени черной дыры оказался соответствующим предсказаниям теории Эйнштейна. Ученые полагают, что теория, которая наиболее полно будет описывать гравитацию, будет несколько видоизменена от теории относительности Эйнштейна. Уже сейчас определены ограничения на некоторые модификации теории. Ранее многие варианты теории подтверждались при наблюдении за объектами Солнечной системы. Однако моделирование фотографии M87 и сравнение с реальным снимком позволили сузить их диапазон в 500 раз.

Астрономы открыли гигантскую черную дыру, "поймавшую" шесть галактик.

Фото: M. Wielgus and the EHT Collaboration