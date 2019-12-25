Общежитие Лесотехнического университета закрыли на карантин

Два студента из Вьетнама получили положительный результат на тест.

Одно из общежитий Лесотехнического университета на Новороссийской улице закрыли на карантин, сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что положительный результат теста обнаружили у двух аспирантов, которые жили в соседних комнатах. Теперь около ста человек оказались заперты в общежитии. Им предстоит сдать анализы. Внутри здания организовали медпост.

Напомним, что на карантин закрывали общежития Университета путей сообщения, Первого меда на Большой Монетной, колледжа Политеха на Энгельса.

Ранее мы писали, что 5 смертельных случаев от COVID-19 подтвердили в Петербурге.

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