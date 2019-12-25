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Общежитие Лесотехнического университета закрыли на карантин
Сегодня, 14:34
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smirenny

Общежитие Лесотехнического университета закрыли на карантин

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Два студента из Вьетнама получили положительный результат на тест.

Одно из общежитий Лесотехнического университета на Новороссийской улице закрыли на карантин, сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что положительный результат теста обнаружили у двух аспирантов, которые жили в соседних комнатах. Теперь около ста человек оказались заперты в общежитии. Им предстоит сдать анализы. Внутри здания организовали медпост. 

Напомним, что на карантин закрывали общежития Университета путей сообщенияПервого меда на Большой Монетной, колледжа Политеха на Энгельса.

Ранее мы писали, что 5 смертельных случаев от COVID-19 подтвердили в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, тест на коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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