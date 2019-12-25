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5 смертельных случаев от COVID-19 подтвердили в Петербурге
Сегодня, 12:14
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ruzannar

5 смертельных случаев от COVID-19 подтвердили в Петербурге

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Пациенты скончались во второй половине апреля.

В Петербурге зафиксировали ещё пять смертельных случаев от коронавируса. Информацию подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от COVID-19.

Известно, что среди умерших двое мужчин 69 и 86 лет и женщины 80, 65 и 80 лет. Они скончались в конце апреля. У заражённых были хронические заболевания: гипертоническая болезнь, кардиосклероз или последствия инсульта.

К смерти привела двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге выявлен 451 новый случай заражения коронавирусом.

Фото: Piter.tv

Теги: боткинская больница, смерть от коронавируса, стопкоронавирус рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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