5 смертельных случаев от COVID-19 подтвердили в Петербурге

Пациенты скончались во второй половине апреля.

В Петербурге зафиксировали ещё пять смертельных случаев от коронавируса. Информацию подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от COVID-19.

Известно, что среди умерших двое мужчин 69 и 86 лет и женщины 80, 65 и 80 лет. Они скончались в конце апреля. У заражённых были хронические заболевания: гипертоническая болезнь, кардиосклероз или последствия инсульта.

К смерти привела двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге выявлен 451 новый случай заражения коронавирусом.

Фото: Piter.tv