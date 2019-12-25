В Петербурге выявлен 451 новый случай заражения коронавирусом

Теперь в городе 10462 заболевших.

По состоянию на утро 17 мая, в Петербурге зафиксирован еще 451 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Теперь в городе 10462 заболевших. При этом выписано 66 человек. В Ленобласти также 69 зафиксированных случаев.

Всего на территории России за прошедшие сутки выявлено 9709 заболевших COVID-19 в 85 регионах.

Отметим, что в Петербурге обследовали на коронавирус еще 8200 человек. На карантине сейчас 3671: из них 198 — в обсерваторе, 868 — на самоизоляции, 2605 — это контактные лица.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге на коронавирус обследовали еще 8200 человек.

Фото: Piter.tv