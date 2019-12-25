В Петербурге обследовали на коронавирус еще 8200 человек

42 человека вернулись домой из других стран.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 8200 человек. На карантине сейчас 3671: из них 198 — в обсерваторе, 868 — на самоизоляции, 2605 — это контактные лица.

Также 43 человека вернулись из другой страны и сообщили об этом медикам. От жителей Петербурга на горячую линию 8-800-200-34-11 поступило 166 звонков с просьбой оказать помощь — её оказывают волонтеры.

Все они обеспечены СИЗ и антисептиками.

Ранее мы сообщили, что координатор добровольцев в Петербурге рассказал о нехватке автоволонтеров.

Фото: Piter.tv