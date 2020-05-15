Координатор добровольцев в Петербурге рассказал о нехватке автоволонтеров

В Петербурге не хватает волонтеров, которые могут доставлять продукты больным коронавирусом на автомобиле. Об этом рассказал координатор добровольцев Денис Моисеев телеканалу "Санкт-Петербург".
Также волонтеры доставляют продукты тем, кто болеет ОРВИ, гриппом или пневмонией.
Водителям, которые решат присоединиться к команде волонтеров, обещают по возможности компенсировать затраты на бензин.
Всем волонтерам гарантируют средства индивидуальной защиты: специальные комбинезоны, очки, респираторы и лицевые щиты. Автомобиль дезинфицируется несколько раз.
Чаще всего заболевшие оплачивают продукты на карте, поэтому контакты с ними минимальны.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что волонтеры раздали бесплатные маски жителям Всеволожского района.
Фото: Денис Моисеев / VK
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