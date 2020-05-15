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Координатор добровольцев в Петербурге рассказал о нехватке автоволонтеров
Сегодня, 15:28
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Координатор добровольцев в Петербурге рассказал о нехватке автоволонтеров

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Обычно экипаж, который доставляет продукты заболевшим, состоит из трех человек: двух волонтеров и водителя.

В Петербурге не хватает волонтеров, которые могут доставлять продукты больным коронавирусом на автомобиле. Об этом рассказал координатор добровольцев Денис Моисеев телеканалу "Санкт-Петербург"

Также волонтеры доставляют продукты тем, кто болеет ОРВИ, гриппом или пневмонией. 

Водителям, которые решат присоединиться к команде волонтеров, обещают по возможности компенсировать затраты на бензин.

Всем волонтерам гарантируют средства индивидуальной защиты: специальные комбинезоны, очки, респираторы и лицевые щиты. Автомобиль дезинфицируется несколько раз. 

Чаще всего заболевшие оплачивают продукты на карте, поэтому контакты с ними минимальны. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что волонтеры раздали бесплатные маски жителям Всеволожского района.

Фото: Денис Моисеев / VK 

Теги: автоволонтеры, волонтеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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