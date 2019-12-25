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Волонтеры раздали бесплатные маски жителям Всеволожского района
Сегодня, 16:54
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Волонтеры раздали бесплатные маски жителям Всеволожского района

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Акция прошла при поддержке губернатора.

Во вторник, 12 мая, волонтеры раздали маски жителям Всеволожского района Ленинградской области. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино LIVE|Мурино". 

Инициатором бесплатной раздачи средств защиты выступил депутат Олег Зеваков. Позже это решение одобрил Александр Дрозденко. 


Медицинские маски получили жители Всеволожска, Мурино, поселков имени Морозова и Свердлова. При выдаче волонтеры соблюдали противоэпидемические нормы.

Ранее мы рассказали о том, как петербуржцы восприняли масочный режим.

Фото: ВКонтакте / vk.com/9kino.live

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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