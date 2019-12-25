Волонтеры раздали бесплатные маски жителям Всеволожского района

Акция прошла при поддержке губернатора.

Во вторник, 12 мая, волонтеры раздали маски жителям Всеволожского района Ленинградской области. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино LIVE|Мурино".

Инициатором бесплатной раздачи средств защиты выступил депутат Олег Зеваков. Позже это решение одобрил Александр Дрозденко.





Медицинские маски получили жители Всеволожска, Мурино, поселков имени Морозова и Свердлова. При выдаче волонтеры соблюдали противоэпидемические нормы.

Ранее мы рассказали о том, как петербуржцы восприняли масочный режим.

Фото: ВКонтакте / vk.com/9kino.live