"Это лучше, чем ничего": как петербуржцы восприняли масочный режим

Мы спросили людей на улице, что они думают о масочном режиме.

С 12 мая в Петербурге введен обязательный масочно-перчаточный режим. Мы решили проверить, как ограничения работают в самом центре города — на Невском проспекте. На вопрос "Как вы относитесь к масочному режиму" ответили несколько жителей Петербурга.

Большинство опрошенных считают, что строгие меры необходимы, только одна женщина ответила, что не слышала о введении масочного режима в городе. Многие прохожие также были в масках и перчатках, однако часто их снимали, чтобы подышать или воспользоваться телефоном.

Видео: Piter.TV