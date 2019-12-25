Общежитие петербургского Университета путей сообщения закрыли на карантин

В корпусе на Малой Посадской улице один из студентов заразился коронавирусом.

Общежитие петербургского Университета путей сообщения имени Императора Александра I (ПГУПС) на Малой Посадской улице закрыли на карантин. Причиной тому стал студент, заразившийся коронавирусом, сообщили в пресс-службе самого вуза 27 апреля.

Как отметили в ПГУПС, учащиеся систематически нарушали установленный руководством порядок, призванный уберечь студентов от заболеваний COVID-19. Из-за слишком вольного режима и заболевшего человека весь корпус общежития №5 корпус 3 постановили полностью изолировать. В течение двух недель проживающие в здании студенты будут находиться под наблюдением медиков, у всех учащихся возьмут анализы на наличие коронавируса.

Во избежание заражения COVID-19 обучающиеся, проживающие в общежитиях, должны неукоснительно соблюдать правила личной и общественной гигиены, использовать защитные маски, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. руководство ПГУПС

Покидать общежитие изолированным студентам разрешили, но не более, чем на два часа в сутки в общей сложности – только чтобы купить продукты или зайти в аптеку. Остальным учащимся в вузе настоятельно рекомендовали отказаться от работы за пределами общежития на время режима самоизоляции.

Ранее мы рассказывали, что два корпуса клиники Петра Великого закрыли на карантин.

Фото: ПГУПС Императора Александра I / "ВКонтакте"