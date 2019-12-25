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Общежитие колледжа Политеха на Энгельса закрыли на обсервацию
Сегодня, 20:20
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Общежитие колледжа Политеха на Энгельса закрыли на обсервацию

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Карантин продлится 14 дней.

Стало известно о том, что общежитие №16 университетского политехнического колледжа СПбПУ ушло на на карантин с 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба университета. 

Дело в том, что у 17-летнего студента колледжа был подтвержден COVID-19. В пресс-службе подчеркнули, что иммунитет молодого человека ослаблен сахарным диабетом. 

Общежитие располагается на проспекте Энгельса, 129/4. На 14 дней здание закрыто на вход и выход в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

В марте на карантине в общежитии медицинского вуза оказались 700 человек. 

Фото: Google maps

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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