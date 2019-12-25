Общежитие колледжа Политеха на Энгельса закрыли на обсервацию

Карантин продлится 14 дней.

Стало известно о том, что общежитие №16 университетского политехнического колледжа СПбПУ ушло на на карантин с 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Дело в том, что у 17-летнего студента колледжа был подтвержден COVID-19. В пресс-службе подчеркнули, что иммунитет молодого человека ослаблен сахарным диабетом.

Общежитие располагается на проспекте Энгельса, 129/4. На 14 дней здание закрыто на вход и выход в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В марте на карантине в общежитии медицинского вуза оказались 700 человек.

Фото: Google maps