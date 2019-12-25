Гигантские вирусы могут фундаментально изменять физиологию клеток хозяина.

Обнаружены превращающие в "зомби" вирусы. Об этом заявили ученые из Политехнического университета Вирджинии. Они опубликовали соответствующее исследование в издании Science Alert.

Ученые нашли необычные гены в группе гигантских вирусов. По размеру они могут равняться с бактериями. Гены позволяют перестраивать метаболизм клетки-хозяина. Таким образом они создают "зомби". Как только происходит инфицирование одноклеточного организма, вирус занимается тем, что перестраивает фундаментальные участки физиологии клетки.

Исследователи заметили, что пришли к открытию после анализа базы метагеномов. Это общедоступная база генов, которые выделяются из окружающей среды. Для исследования специалисты привлекли гипотетические геномы для 501 типа ядерно-цитоплазматических ДНК-содержащих вирусов. В большинстве они обитают в водной среде, где "атакуют" живущие там водоросли.

Эксперты напоминают, что раньше у гигантских вирусов удалось найти гены, которые могли быть приобретены через горизонтальный перенос. Это значит, что вирус может получить ДНК от инфицированного хозяина случайно. Однако в новом исследовании ученые выявили эволюционные изменения в генах. В свою очередь это говорит о том, что инфекционные "агенты" и хозяева тесно связаны. Вирус-специфические метаболические гены могли быть приобретены гигантскими вирусами миллионы или миллиарды лет назад.

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