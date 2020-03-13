Обнаружена столица древнего королевства майя

Древний город археологи нашли на территории современной Мексики.

Обнаружена затерянная столица древнего королевства майя Сак Ци. Находку сделала международная группа ученых на мексиканской ферме. Информация об этом опубликована на Phys.org. Ученые заявили, что на месте раскопок в месте Лаканджа Цельталь находится крупный город. Он расположен на территории современного штата Чьяпас на юго-востоке страны. Область впервые была заселена в 750 году до н.э.. Люди жили на земле в течение тысячи лет.

Археологам удалось обнаружить на территории тексты, которые описывали местные ритуалы, битвы. Зафиксированы сражения с мифическим водным змеем и танец бога дождя. Найдены руины пирамид, а также королевский дворец, площадка для церемониальной игры в мяч. Исследователи продолжают создавать карту древнего населенного пункта. Для этого они используют лидары. Такая оптическая система позволяет поглощать и рассеивать свет в оптически прозрачных средах. С помощью данной технологии ученые могут сканировать объекты и создавать трехмерные картины окружающего пространства.

Ранее ученые могут найти темную материю в ближайшее время.

Фото: Stephen Houston / Charles Golden

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