Древнему существу дали название Asteriornis maastrichtensis.

Обнаружена самая старая окаменелость предка современных кур и уток, бродившего рядом с динозаврами. Находкой поделились палеонтологи из Кембриджского университета в издании Nature.

По данным ученых, окаменелость находилась в каменоломне у границы Бельгии и Нидерландов. Они смогли достать полностью сохранившиеся череп и фрагменты задних конечностей. Древнее животное имело много черт современных представителей домашних птиц. В частности, лицевая часть черепа напоминает кости кур и индеек. У них также, как и у древней птицы, данная область не срастается с клювом. А строение костей на затылке напомнило ученым утку. Предположительно древняя птица жила на земле около 67 миллионов лет назад. В то время планету еще населяли динозавры. Размером птица были с современную чайку.

Существу дали название Asteriornis maastrichtensis – в честь греческой богини Астерии. По легенде она превратилась в перепелку, когда спасалась от преследовавшего ее Зевса.

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Фото и видео: Asteriornis maastrichtensis / ©Philip Krzeminski, University of Cambridge, Daniel Field, University of Cambridge

