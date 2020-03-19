Количество спасенных превышает количество погибших от COVID-19 на данный момент.

Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни. Об этом сообщили ученые в научном издании Science Alert. По данным исследователей, спасение человечества произойдет за счет улучшения качества воздуха.

Сейчас даже самые консервативные оценки говорят о том, что количество спасенных превышает количество погибших от COVID-19. Например, в Китае два месяца снижения уровня твердых частиц в атмосфере способствовали выживанию 4 тысяч детей и 73 тысяч стариков, которым старше 70 лет. Это значительно больше, чем нынешний уровень смертности от заболевания коронавирусной инфекцией.

На данный момент спутниковые данные говорят о значительном уменьшении загрязнения воздуха над севером Италии. Такая ситуация связана с уменьшением уровня диоксида азота в воздухе. Он появляется из-за массового использования автомобилей, работы электростанций.

Медиками названы новые симптомы коронавируса.

