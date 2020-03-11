У объекта наблюдаются странные пульсации на части поверхности.

Обнаружен новый тип аномальных звезд. У объекта выявлены определенные пульсации, расположенные лишь на одном полушарии. Об этом исследователи заявили в пресс-релизе на Phys.org. Обычно ритмические колебания обычно обнаруживаются на всей поверхности звезды.

Известно, что аномалия удалена от Земли на расстоянии 1500 световых лет. Объект HD74423 имеет массу в 1,7 раза больше массы Солнца. Его особенностью считается низкая металличность, говорящая о малом уровне содержания тяжелых химических элементов. Вокруг звезды вращается звезда-компаньон, являющийся красным карликом. Предположительно, именно он влияет на пульсации соседнего объекта. Притяжение красного карлика искажает картину колебаний. При этом обращения двойной звезды составляет менее двух дней. Когда компаньон максимально приближен, то звезда приобретает форму капли.

Отметим, что ритмические пульсации появляются по разным причинам. Чаще всего они встречаются на поверхности молодых и старых звезд.

Ранее на Марсе обнаружили признаки жизни.

