Объединение пассажиров просит Росавиацию приостановить полеты в Китай

Данное обращение принято в связи с распространением в Китае коронавируса 2019-nCoV.

Общероссийское объединение пассажиров направило обращение к главе Росавиации Александру Нерадько, в котором просит его принять решение о приостановке авиасообщения с Китаем, сообщили Piter.tv в объединении. Также в обращении содержится просьба принять перечень рекомендаций к компаниям в части эвакуации россиян, находящихся в китайском Ухане.

В объединении отмечают, что в настоящее время уже достоверно известно о ряде организаций, которые приостанавливают полеты в Поднебесную. Так, туроператор ANEX Tour и авиакомпания AZUR air прекратят полеты на остров Хайнань, туроператор TEZ Tour и авиакомпания iFly - в Нанкин, Шэньчжэнь и Хайнань.

Кроме того, Nordwind, выполняющая чартерные рейсы в РФ по заказу китайских туроператоров, прекратит полеты по маршрутам Санкт-Петербург - Ханчжоу, Иркутск – Гуанчжоу. "Уральские авиалинии" уже приостановили чартерную программу полетов на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени.

Объединение также отмечает, что авиакомпании, которые выполняют регулярные рейсы в Китай, пока не сообщали о своих планах приостановить полеты. "Аэрофлот" и S7 лишь предложили пассажирам сдать купленные ранее билеты без доплаты.

"В адрес нашей организации поступают многочисленные обращения, обеспокоенных пассажиров, которые просят временно приостановить авиасообщение с Китаем до нормализации ситуации с распространением вируса", - говорится в обращении к главе Росавиации.

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