Бывший президент США рассказал о сожалениях по вопросам, которые ему не удалось реализовать на посту главы страны.

Экс-глава Белого дома США Барак Обама назвал одну из главных неудач своего президентства. Об этом политик сообщил в интервью немецкому телеканалу ntv. Демократ напомнил о "сирийской трагедии", а также неудачных попытках убедить мировое сообщество в том, что Сирия должна остаться единым государством.

Во время "арабской весны" в центре внимания оказался Египет, затем Ливия, между тем начала также разваливаться Сирия. Я был не в состоянии привлечь международное сообщество к тому, чтобы не дать Сирии распасться. Я не могу перестать перестать думать о человеческих страданиях Барак Обама, бывший президент США

Американский политик также счел собственной неудачей то, что не смог распространит свою популярность на представителей Демократической партии. По словам Обамы, даже после его переизбрания на пост главы государства, партии не удалось получить большинство голосов в Конгрессе. Из-за этого руки политика в вопросе принятия законов "оказались связаны крепче, чем он хотел".

Обама считал Медведева "олицетворением новой России".

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