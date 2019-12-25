Обама считал Медведева "олицетворением новой России"

Об этом бывший глава Белого дома написал в мемуарах "Земля обетованная" (A Promised Land).

Барак Обама заявил, что считал Дмитрия Медведева "олицетворением новой России". Об этом бывший президент США рассказал в своей новой книге, выпущенной 17 ноября. В мемуарах "Земля обетованная" (A Promised Land) политик рассказал о своем отношении к действующему на тот момент президенту РФ. Обама добавил, что Медведев понимал английский язык, но предпочитал общаться при помощи переводчика.

Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля...Он удивил нас, сделав неожиданное (и беспрецедентное) предложение позволить военным США использовать российское воздушное пространство для транспортировки войск и техники в Афганистан Барак Обама, экс-президент США

Американец вспомнил, что его первая встреча с Медведевым произошла в Лондоне в апреле 200 года. Политики встретились перед саммитом большой двадцатки. Обама заявил, что в тот период отношения между РФ и США были на особенно низком уровне. На ситуации также сказался вооруженный конфликт в Грузии, произошедший в 2008 году. В рамках общения Медведев признал, что ракетная и ядерная программы Ирана развивались быстрее, чем этого ожидали в Москве.

Обама: у России недостаточно военных баз для статуса супердержавы.

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