Обама: у России недостаточно военных баз для статуса супердержавы

Бывший президент США выпустил книгу "Земля обетованная" (A Promised Land).

Барак Обама считает, что у России недостаточно военных баз для статуса супердержавы. Об этом бывший американский президент написал в своей новой книге "Земля обетованная" (A Promised Land), которая начала продаваться с 17 ноября. Первый том выпущен издательством Penguin Random House. Он переведен на 25 языков.

По мнению политика, основными препятствиями для РФ к статусу сверхдержавы является малой число союзников и военных баз.

России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют США проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений Барак Обама, экс-президент США

Обама обратил внимание читателей на высокие показатели коррупции в России, социального неравенства, низкую продолжительность жизни среди мужского населения. Политик уверен, что "гнев Москвы" направлен против Вашингтона из-за того, что США блокируют инициативы РФ в Совете Безопасности ООН.

Барак Обама объявил Дональда Трампа врагом демократии.

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