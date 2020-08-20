Экс-президент США призвал голосовать за Джо Байдена.

Бывший президент Барак Обама объявил Дональда Трампа врагом демократии. Об этом сообщили журналисты из The New York Times со ссылкой на заявление политика, сделанное на видеоконференции избирателей съезда Демократической партии США.

Эта администрация показала, что готова уничтожить нашу демократию, если это потребуется для победы. Так что нам придется ее укреплять Барак Обама, экс-президент США

Американцы подсчитали, что Обама использовал слово "демократия" 18 раз в 19-минутой речи. Политик считает, что действующий американский президент не пытается расти над собой и занимается только собственной выгодой и интересами богатых граждан США.

Барак Обама призвал голосовать за оппонента Трампа на выборах - представителя демократической партии Джо Байдена.

Обама обвинил Трампа в смерти 170 тысяч американцев от COVID-19.

Видео: Youtube/C-SPAN