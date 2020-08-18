Мишель Обама считает, что Байден на посту президента сумеет вывести США из кризиса

Супруга Барака Обамы призвала американцев голосовать за демократов.

Мишель Обама считает, что Джо Байден на посту президента сумеет вывести США из кризиса. Об этом супруга бывшего главы Белого дома заявила во время выступления на первом дне работы съезда демократической партии. Жена Барака Обамы заявила, что Байден может объединить страну.

Он знает, что именно необходимо, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну….составит разумные планы, сможет сформировать умелую команду Мишель Обама, супруга бывшего президента США

По словам экс-первой леди страны, она считает байдена "глубоко порядочным человеком", который скажет людям правду. Мишель Обама напомнила о важности участия в выборах. Она отметила, что голосование за президента показывает, на что на самом деле способны американцы и что "мы из себя представляем".

Байден собрал за сутки рекордные $26 млн после избрания Харрис своей напарницей.

Видео: YouTube / Joe Biden