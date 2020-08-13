Байден собрал за сутки рекордные $26 млн после избрания Харрис своей напарницей

Демократ почти сравнялся с Трампом по сумме пожертвований на избирательную кампанию.

Бывший вице-президент США Джо Байден собрал за сутки рекордную сумму пожертвований после избрания Камалу Харрис своей напарницей. Об этом сообщили журналисты из Associated Press. Они объяснили, что основной кандидат от Демократической партии на выборах президента страны получил за сутки 26 млн долларов на ведение своей предвыборной кампании.

Напомним, что 11 августа политик объявил о том, что в качестве кандидата на пост вице-президента США он выдвигает сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис. В настоящее время штаб Байдена по денежных сборам приблизился к действующему главе государства Дональду Трампу. Последний располагает 300 млн долларов на свою кампанию перед ноябрьскими выборами.

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз.

Видео: YouTube / Associated Press

