Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз

Прогнозы Лихтмана безошибочны с 1984 года.

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман безошибочно предсказал победу последних пяти президентов США. Накануне он сделал прогноз по результату голосования, которое пройдёт в ноябре.

Метод историка называется "13 ключей". Он включает оценку экономики, занимаемой должности, социальных волнений и скандалов. Большую важность имеет личная харизма кандидатов.

- Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. - Аллан Лихтман, профессор Американского университета в Вашингтоне

Он считает, что не стоит обращать внимание на политологические прогнозы, соцопросы и аналитику.

Лихтман, проанализировав ситуацию, считает, что Дональд Трамп потеряет кресло президента, а государство возглавит кандидат от демократической партии Джо Байден.

Прогнозы профессора безошибочны с 1984 года.

Ранее Трамп заявил, что в России не хотят видеть его следующим президентом США.

Видео:YT / CBC News