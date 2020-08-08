Трамп заявил, что в России не хотят видеть его следующим президентом США

Он рассказал о своих достижениях, которые не нравятся РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в России не хотят видеть его следующим президентом Штатов.

Он считает, что ещё никто не был с РФ так суров, как он.

Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту, это Дональд Трамп. Дональд Трамп, президент США

Он рассказал о своих достижениях, которые не нравятся РФ. Это, уверен президент США, увеличение расходов на вооружение и повышение финансирования НАТО. Он напомнил, что Америка вводила санкции против российских газопроводов.

Трамп добавил, что Китай также не хочет, чтобы он оставался на второй срок.

Ранее Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в США до 3 ноября.

Видео: YT / The White House