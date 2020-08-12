Трамп дал прогноз на случай победы Байдена

По словам политика, при данном сценарии гражданам США придется выучить китайский язык.

Дональд Трамп дал прогноз на случай победы Джо Байдена на следующих президентских выборах в США. В рамках интервью для журналистам Хью Хьюитта политик заявил, что в том случае, если его оппонент от демократической партии наберет большее количество голосов избирателей, чем сам Трамп, то в скором времени американцам придется учить китайский язык. Он добавил, что в этом случае Пекин завладеет Вашингтоном.

Они завладеют США, если Байден выиграет, а со мной у них был самый худший год за 67 лет, потому что я чертовски сильно обложил их пошлинами... Мы получили десятки миллиардов долларов от Китая Дональд Трамп, президент США

Трамп прокомментировал свои отношения с председателем правящей партии Китая Си Цзиньпином. Президент США считает, что взаимодействие между политиками ухудшилось из-за ситуации с коронавирусом, хотя до этого оно было "хорошим".

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз.

Аудио: RealClearPolitics