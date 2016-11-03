Первый выпуск программы выйдет 29 июля.

Бывшая первая леди США Мишель Обама будет вести подкаст на Spotify. Об этом она сообщила в Twitter. Жена Барака Обамы заявила, что ее программа будет посвящена темам, касающихся отношений между людьми. Первый выпуск запланирован на 29 июля. Мишель Обама рассказала, что планирует приглашать в студию близких для себя людей, родственников, а также коллег.

Мы будем говорить о трудностях, с которыми сталкиваются родители и супруги, об их радостях, о дружбе, которая помогает справляться с самыми трудными периодами Мишель Обама

Американка пообещала поднять в собственном подкасте вопросы, касающиеся прав темнокожего населения, а также пандемии коронавируса.

Напомним, что Мишель и Барак Обама владеют продюсерской компанией Higher Ground Productions. В 2019 году предприятие заключило соглашение с Spotify на запись подкастов.

"Зенит" запустил новый подкаст об истории клуба.

Видео: Twitter / Michelle Obama