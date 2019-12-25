"Зенит" запустил новый подкаст об истории клуба

Авторами и ведущими шоу стали футбольный историк Дмитрий Рябинкин и журналист и аналитик Александр Дорский.

"Зенит" запустил новый исторический подкаст "Без пяти минут", приуроченный к 95-летнему юбилею клуба. Ролик появился на официальном YouTube-канале сине-бело-голубых.

Авторами и ведущими шоу стали футбольный историк Дмитрий Рябинкин и журналист и аналитик Александр Дорский. Они рассказывают о событиях из жизни петербургского клуба, которые перевернули ход истории. Также зрители узнают больше об игроках и тренерах "Зенита", которые не оправдали ожиданий, и о провальных матчах, в которых футболисты не смогли добиться успеха.

В первом выпуске рекордсмен клуба по количеству матчей, чемпион Советского Союза 1984 года Анатолий Давыдов говорит о финалах Кубка СССР 1939 и 1984 гг.

Ранее мы писали, что полуфинал Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в Петербурге.

Фото: fc-zenit.ru